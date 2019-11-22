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Başkan Erdoğan 'Talimatı verdim' dedi ve açıkladı

Başkan Erdoğan, İzmir’in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Kiraz İlçemizde jeotermal kaynakların değerlendirmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim' dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şekilde:
 
- Kiraz'da gelecek çok başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, Kiraz'ı daha ileriye taşıyacağız. 
 
- Size buradan bir müjdem olacak. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim.
 
- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz gerekli görüşmeler yapıldı. 
 
- Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz, inlerine girdik, 

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