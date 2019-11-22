Başkan Erdoğan 'Talimatı verdim' dedi ve açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şekilde:

- Kiraz'da gelecek çok başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, Kiraz'ı daha ileriye taşıyacağız.

- Size buradan bir müjdem olacak. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim.

- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz gerekli görüşmeler yapıldı.

- Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz, inlerine girdik,