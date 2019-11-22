Başkan Erdoğan 'Talimatı verdim' dedi ve açıkladı
Başkan Erdoğan, İzmir’in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Kiraz İlçemizde jeotermal kaynakların değerlendirmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şekilde:
- Kiraz'da gelecek çok başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, Kiraz'ı daha ileriye taşıyacağız.
- Size buradan bir müjdem olacak. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim.
- Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz gerekli görüşmeler yapıldı.
- Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz, inlerine girdik,
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