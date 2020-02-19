Başkan Erdoğan açıkladı! 'Hedef 5 milyar dolar'

19 Şubat 2020 Çarşamba19:12 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:02

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un veciz ifadesiyle "Bizim tilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir". Türkiye Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir. Geçen sene Bakü'de yapılan 7. Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliği ile aramızdaki birlikteliği daha da perçinledik. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimi ile Özbekistan bölgesinin cazibe olma merkezi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KISA VADEDE 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Sayın Mirzayev'in liderliğinde yürütülen açılım ve reform sürecini biz de takdirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm veçhelerini gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette öneli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ FAALİYETE GEÇMİŞ FİRMALARIMIZ 1306 OLDU

Ulaştırma, sağlık, turizm, eğitim, savunma sanayi alanlarımızda işbirliğimizi, askeri ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firmalarımızın sayısı 1306'ya ulaşmıştır. Bugün sayın Mirziyoyev ile Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 1. Toplantısı'nın ortak bildirgeyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadar geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Bu vesile ile değerli kardeşim Mirziyoyev'e ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının, imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkenin dayanışmasına, geleceğine inanıyorum ki birer başarı vesile olacaktır, hayırolsun.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV: YENİ TARİH SAYFASI

İlk önce kardeş Türkiye topraklarında Özbekistan heyetine gösterilen misafirperverlik için Türk halkına ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten biz İmam Maturidi, İmam Termizi, Ali Kuşçu ülkesinden selamlar ve dualar getirdik. Son 2 senede bizim yapmış olduğumuz işlerin tarihlere yepyeni bir sayfa yazacağından eminiz. Bugün yapılan ilk toplantı dostane ilişkilerimizin tarihinde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi resmi açılış törenine davet edildiğimizi de, Özbekistan halkına gösterilen yüksek saygının bariz örneği olarak görüyoruz.

5 MİLYAR TİCARET HACMİ BİZİM İÇİN SINIR DEĞİLDİR

Az önce değerli kardeşim ile gerçekleştirdiğimiz açık ve samimi müzakerelerimizde siyasi, ticari, ekonomik, beşeri, kültür konuları kapsamlı olarak değerlendirdik. Aramızda çok içerikli mülakat gerçekleşti. Özbek-Türk ilişkilerini ele aldık, görevleri belirledik. Müzakereler birçok güncel, bölgesel, uluslararası sorunları ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki yaklaşımlarımızın ortak olduğunu göstermiştir. Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmamız öncelikli görev olduğunu bir kez daha ifade ettik. 5 milyar doları yakalamak için potansiyelin mevcut olduğunu itiraf ettik, 5 milyar doların bizim için sınır olmayacağını ifade ettik. Bugün gerçekleşen toplantısının sonuçları henüz çalıştırılmamamış kaynakların ve olanakların varolduğunu göstermiştir.

AFGANİSTAN'IN BARIŞ VE İSTİKRARA KAVUŞMASI ORTAK HEDEF

Sanayi, tarım, bilgi iletişim, turizm, sağlık, kültür ve spor alanlarında büyük programlar hazırlanmıştır. Türk sermayesi ile ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusu görüşmelerimizin merkez konularından biri olmuştur. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle yeni projeler hazırlanmakta. Bu süreç için mutabık kaldık. Çağdaş tehdit ve tehlikelerle mücadelelerde işbirliğimizi vurguladık. Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşması konusunda kapsamlı fikir teatisinde bulunduk.