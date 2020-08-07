Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

07 Ağustos 2020 Cuma 14:21 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gerçekleşen Cuma namazının ardından soruları yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Lübnan'ı sarsan patlama) Bilgileri önemle takip ediyoruz, çok büyük bir felaket. "Çok açık olarak bilgilendirme yapıldı" diyemeyiz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız.

- (Yunanistan-Mısır korsan anlaşması) Bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yok. Biz Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Anlaşma bize karşı değilmiş gibi mesaj gönderiyorlar.

- (Döviz kuru hareketliliği) Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var. Gözü olup görmeyenler var yanlış anlatıyorlar. Türkiye'nin tırmanışını görmeyenler var.

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