Başkan Erdoğan açıklamıştı! Korkudan kesenin ağzını açtılar

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin durumununu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi.

Toplantıda AB Komisyonu adına konuşan Maciej Popowski, AB'nin, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği ve yerleşim birimi kurmak istediği bölgeye insani yardım yapmasının söz konusu olmadığını söyledi. Popowski, "AB, Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği yerleşim birimlerine yardım yapamaz. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü gönüllülük esasına dayanmalı" dedi.

DOĞU AKDENİZ HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtığını belirten Popowski, AB'nin operasyonla ilgili Türkiye'yi kınadığını hatırlattı.

"TÜRKİYE'YE 50 MİLYON EURO VERMEYE HAZIRIZ"

Avrupa Birliği´nin Avrupa Komisyonu´na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB´nin Türkiye´nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi.

Popowski, "Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye´nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, AVRUPA'NIN MÜLTECİLERLE İLGİLİ SAMİMİYETSİz YAKLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Suriyeli mültecilerin Güvenli Bölge'ye yerleştirilmesi konusunda ikiyüzlü bir tavır sergileyen Avrupa ülkelerine 'Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır.' sözleriyle tepki göstermişti.