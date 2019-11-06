Başkan Erdoğan açıklamıştı! Korkudan kesenin ağzını açtılar
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye´de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB´nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.
Avrupa Birliği´nin Avrupa Komisyonu´na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB´nin Türkiye´nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi.
Popowski, "Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye´nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, AVRUPA'NIN MÜLTECİLERLE İLGİLİ SAMİMİYETSİz YAKLAŞIMINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Suriyeli mültecilerin Güvenli Bölge'ye yerleştirilmesi konusunda ikiyüzlü bir tavır sergileyen Avrupa ülkelerine 'Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır.' sözleriyle tepki göstermişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.