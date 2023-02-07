İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8319
  • EURO
    20,1374
  • ALTIN
    1130.37
  • BIST100
    4668.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan açıklamıştı! OHAL kararı TBMM'de oylamaya sunulacak
Güncel

Başkan Erdoğan açıklamıştı! OHAL kararı TBMM'de oylamaya sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı OHAL kararı TBMM'de oylanacak.

IHA7 Şubat 2023 Salı 16:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan açıklamıştı! OHAL kararı TBMM'de oylamaya sunulacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü hal (OHAL) durumu ilan etmesinden sonra OHAL kararı TBMM'de oylanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL kararı aldı. Bu karar önce Resmi Gazete'de yayınlanacak, daha sonra TBMM'de oylaması yapılacak. Daha sonra ise yürürlüğe girecek.

TBMM İç Tüzük 126. Maddesi'nde OHAL kararı ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasa'nın 119'uncu Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili karar Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Öngörülen sürenin kısaltılması veya uzatılması hakkında siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile görüşme sırasında önerge verilebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.