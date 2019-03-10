Başkan Erdoğan: Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine, "Bir kumral şehir ki Adana, altından yazılmış bir kelimedir. Doya doya aksın Seyhan ve Ceyhan, yiğitler doyuran iki çeşmedir. Nasıl bırakırım Adana'yı ben ki Adana benden bana kalmadır. Adana'dan ayrı düşen yiğide dalında turunçlar kızıl elmadır." diyerek başlayan Erdoğan, "Adana bugün bir kez daha sizlere kavuşmaya geldim Adana. Karacaoğlan misali hatırdan geçmeyen, gönülden geçmeyen Adana, senin Allahı'na gurban Adana. 'Adanalıyık Allah'ın adamıyık' diyen diline gurban Adana." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Toroslar gibi yüce gönüllü, Çukurova gibi sıcak yürekli, Akdeniz gibi engin kalpli Adana. İkramı, ihsanı, insanı güzel koç yiğitler yatağı Adana. Türküleriyle dilimizi, destanlarıyla kültürümüzü, alimleriyle gönlümüzü besleyen Adana. Hazreti Ömer devrinden beri medeniyetimizin gözde şehri Adana. Malazgirt gazilerini, Yavuz Sultan Selim Han'ın ordularını ayakta karşılayan Adana. İstiklal Harbimizde bir kartal gibi işgalcilerin tepesine binen Adana. 44 yiğit evladının bin kişilik düşman ordusunu esir aldığı Adana. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum Adana." diye konuştu.

Adana ve ilçelerini de selamlayan Erdoğan, ayrıca şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Adanalılara, "Adana köprübaşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı." sözleriyle seslenen Erdoğan, "Dosta düşmana karşı hep yanımızda olan kadirşinas Adanalılara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Adana'nın toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin değerini, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın, hukukun, geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bildiğine değinen Erdoğan, "Adana, kendisine gözünü dikmiş düşmanla mücadele etmenin ne demek olduğunu bir asır öncesinden beri çok iyi bilir. Bunun için Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi bilir." diye konuştu.

"PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR BU YOLDAYIZ''

Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, zillet ittifakı olarak değil, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele, gönül gönüle, pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime 21 gün kaldığını hatırlatarak, partililerden iyi çalışmalarını istedi ve 31 Mart akşamı Adana'da demokrasinin zaferini ilan edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Büyükşehiriyle ilçeleriyle inşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız." ifadesini kullandı.

Adana'nın, maziden atiye kurdukları köprüde bu seçimin neye karşılık geldiğini gayet iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile seçimlere girmemizdeki amacı da yine en iyi Adana bilir. Bunun için sizlerle dertleşmeye, tarihi bir destek istemeye geldim. Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sırasında sokaklarda, meydanlarda kurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Adana'da da Cumhur İttifakı'nın temellerinin o gece atıldığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim anda saat 01.15'ti, oradakiler bana dedi ki, '23.15'te Bay Kemal buraya geldi ve FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı, gitti.' Nereye? Bakırköy Belediyesine. Biz F-16'ların altında on binlerle havalimanında dururken o Bakırköy Belediye Başkanı'nın odasında kahvesini yudumluyordu. Kim bu adam? Bay Kemal. Ne diyordu? 'Tankların karşısında ilk önce ben durdum.' Sen korkaksın, korkak. Sende yürek yok. Sen ancak FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece de öyle oldu. Hepsi kayıtlarımızda var. Hepsi artık kayıtlarda. Kaçacak deliği yok artık.

Biz bu ittifakı sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk. Bu ittifakı, milletimizi can evinden vurmaya çalışanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha sıkı bir şekilde sürdürmek için kurduk. İnşallah bu ittifak, biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana, evlatlarımız, torunlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirene kadar devam edecek. Adana'dan bu ittifakın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Şayet Adana bu ittifaka inanırsa tüm Türkiye inanır. Şayet Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar. Sizlerin de gördüğü gibi maşallah şu meydandaki güzelliğe bak."

"EZANA ISLIKLARLA, SLOGANLARLA TERBİYESİZLİK ETTİLER''

31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük mü, gördük." diye konuştu.

Önceki gün İstanbul Taksim'de düzenlenen mitinge ilişkin görüşlerini açıklayan Erdoğan, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, söz konusu mitinge ilişkin bazı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara gösterdi.

Kendilerinin "gönül belediyeciliği" dediklerini ve gönül kazanmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar, hiç İstiklal Marşımızı okumamışlar. Bunların İstiklal Marşımızla alakası yok."

HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okunup okunmadığını soran ve "Türk bayrağını bile şimdi korka korka yeni yeni bir ufak Türk bayrağı asıyorlar. Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı." diyen Erdoğan, İstiklal Marşı'ndan bazı mısraları okudu.

"Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezana hürmet etmeyen bayrağa hürmet etmeyen, ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz, ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın bir gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller, yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirine de hiç okumamışlar."

Bayrak şiirinden mısralar okuyan ve bu bayrağın altında doğduklarını ifade eden Erdoğan, "İnşallah Rabbim nasip ederse bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra alandakilerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sloganlarını tekrarladı.

Türkiye'nin her rengine, her zenginliğine saygılı olduklarını vurgulayan Erdoğan, bazı değerlere saldıranlara saygı duymalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İnşallah 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi sandıkta verecektir. Adana, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırmaya hazır mısın, ülkemize ve şehrimize sahip çıkmaya hazır mısın, sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaya hazır mısın, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Adana, 31 Mart'ta mühre Cumhur İttifakı'na, gönül belediyeciliğine vuruyor musun?"

AK Parti ve MHP'nin hep birlikte bütün olacağını, bir ayrım olmadığını belirten Erdoğan, "zillet ittifakı"nın 31 Mart'ta çıldırtılacağını ifade etti.

''BIRAK GİT, BU CHP'YE BU ZULÜM YETER ARTIK''

Konuşmasına Adana Şehir Hastanesinin görüntülerini izleterek devam eden Erdoğan, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüleri de izletti.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu) Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi. Durma orada niye duruyorsun? Çek git o zaman. Ama böyle bir kişilik yok. Kimlik sıkıntısı var. Şimdi ne yaptı? Dokuz kez seçime girdi hep kaybetti, aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Bırak git, bu CHP'ye bu zulüm yeter artık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle bu hastanenin 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi ve 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastanelerinin Adana'ya inşa edilen diğer sağlık tesislerinden bazıları olduğuna işaret etti.

Ceyhan Devlet Hastanesiyle birlikte 5 sağlık tesisisin yapımının devam ettiğini anımsatan Erdoğan, 150 yataklı güney Seyhan, 100 yataklı güney Yüreğir ve Karataş Devlet Hastanelerinin de içinde olduğu 15 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Adana'da istinaf mahkemesinin faaliyete başladığını anımsatan Erdoğan, kentte 17 bin 94 projesinin hayata geçtiğini, imar barışıyla 214 bin 441 vatandaşın sorununun çözüldüğünü, 45 tarihi eserin restorasyonunun yapıldığını ifade etti.