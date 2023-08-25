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  • Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Güncel

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

25 Ağustos 2023 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
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Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Başkan Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

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