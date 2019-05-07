Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Toplantı devam ediyor.