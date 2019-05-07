Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Toplantı devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.