Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık ve bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı veriyoruz.

Okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaştırıyoruz. Üniversiteye girişte kat sayı problemini ortadan kaldırdık. Eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdık.

Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreçtir.Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı. öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. Arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken öğretmenlerimizin de niteliğini artırmak.

Öğretim üyelerimizin sayısını sürekli artırıyoruz. İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin yapısını oluşturduk.

"AÇILDIKTAN SONRA BAŞARI ORANI DA ARTTI"

13 yıl önce ülkemizdeki her şehre üniversite kurma kararı aldığımızda bazıları bizi eleştirmişti. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı. Her yerde olduğunu gibi üniversitelerde de iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye götürebilir. Bazı üniversiteler hala istediğimiz yerde değil. Rektörlerimizden çok fazla gayret bekliyoruz.

. Yurt hayatını bende yaşadım. Yurtlarda yatak kapasitesini 667 bine çıkardık, yurtlardaki kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorum

Yüksek lisansa öğrencilerimize 1000 TL, doktora öğrencilerime 1500 TL veriyoruz. Bu imkandan 1 milyon 613 bin öğrenci yararlanıyor.

Öğrenci harcını biz kaldırdık. Kıyamet koparanlar şimdi ortada yok.

Uluslararası öğrenci sayımız 15 bindi, şimdi 170 bine ulaştı.

Beklentimiz ülkemizin beyin göçünün çekim merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Yüksek öğrenim alanını yenilikçi bir anlayışla daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz. Verimlilik esasına dayalı eylem planını da hazırlamalıyız.

"BİR ZAM DAHA GELECEK"

Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

Adı vakıf ama kusura bakmasınlar tamamen ticari çalışıyorlar. Vakıf dediğimiz zaman farklı şeyler anlıyoruz. Yüksek öğrenimde başarının yolu belirli alanlarda ihtisaslaşmadan geçiyor. Halen 10 ihtisas üniversitesi, 11 araştırma üniversitesi ile yürütülen çalışmaların bir an önce hedefine ulaşmasını diliyorum.

Ülkemizde eğitim imkanlarının genişlemesi yeni bir durumu beraberinde getirdi. Diploma başına bir anlam ifade etmiyor. Gençlerimizi sadece diploma sahibi değil birikim ve beceri sahibi de yapmalıyız.

Diploma ile ehliyet eş anlamlıydı. Mesleki eğitimin yenide ele alınması şarttır.