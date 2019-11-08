24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7521
  • 6,3461
  • 270.842
  • 103676
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze  töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
 

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu: Sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu: Sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA