Başkan Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
- AA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ve Mirziyoyev ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
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