İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2021 Salı / 10 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9093
  • EURO
    9,4527
  • ALTIN
    438.97
  • BIST100
    1377.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Güncel

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

AA23 Mart 2021 Salı 21:47 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 22:16
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti.

Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Angela Merkel görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.