Başkan Erdoğan ana muhalefete seslendi: Alet olduğunuz yıpratma savaşından vazgeçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenindeki konuşmasında, alandaki katılımcıları selamlayarak İstanbul'la birlikte 81 ildeki güvenlik güçlerini selamladı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, aynı ideal uğrunda yaralanan gazilere, ülke ve millet adına da şükranlarını sundu, sağlıklı ömür temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür ve görünmez musibetten muhafaza buyursun. Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Şehirler de polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru, esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bütün güvenlik güçlerimiz uyum içinde, koordinasyon içinde, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ediyor. Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak, güvenlik kuvvetlerinin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli her türlü desteği sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattıklarını anımsattı.

"MİLLET GÜVENLİK KUVVETLERİMİZİ HAKKIYLA SAHİP ÇIKARSA AZ GAYRETLE BÜYÜK MESAFE ALINIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece hem görev araçlarının niteliğini hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırdıklarını belirterek, "Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Sokaklarda, mahallelerde, köylerde gördükleri her polis ve jandarma ile onların varlığını simgeleyen araçların vatandaşlara güven verdiğini vurgulayan Erdoğan, yeni araçların zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin başarılı şekilde ifasında yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Erdoğan, bu araçların, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Hayırseverlere de teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır. Çözülmez denilen sorunlar kolayca çözülür. Aşılmaz denilen engeller kolayca aşılır. Yapılmaz denilen işler Allah'ın izniyle kolayca başarılır. Diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenindeki konuşmasında, son 23 yılda attıkları adımlarla yanlışlara son verdiklerini, hataları telafi ettiklerini dile getirdi.

Devlet ve millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına 'Eyvallah' demedik. Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık. Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır." diye konuştu.

Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Sizler, aynı zamanda ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan, yavaşlamadan, rotasından sapmadan devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade, aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini arttırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna 'Kalpleri ve zihinleri kazanma' diyoruz. Peki vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' Aynı durum jandarmamız ve sahil güvenliğimiz için de geçerlidir. Yani tüm emniyet birimlerimiz, hukuka uyan, kanunlara riayet eden vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İster hırsız, ister katil, ister zehir tüccarı, ister yankesici olsun başkasının canına ve malına kasteden vicdansızların ise tam karşısındadır."

"VATANDAŞ SİZE BAKTIĞINDA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMELİ"

Emniyet birimlerinin personelinden, vatandaşa karşı saygıyı, tevazuyu, yapıcı yaklaşımla davranmayı elden bırakmamalarını isteyen Erdoğan, "İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunun altını tekrar çiziyorum. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Bakın tekrar ifade ediyorum. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifesidir. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, 'İyi ki devletimiz var.' demeli. 'İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım.' demeli. Bu konuda size desteğim sonsuzdur, tamdır." diye konuştu.

"ÜÇ BEŞ HADSİZİN KENDİ AYIPLARINI ÖRTMEK AMACIYLA SAVURDUKLARI HEZEYANLARA PRİM VERMEMENİZİ BEKLİYORUM"

Emniyet birimlerinin suça ve suçlulara karşı yürüttüğü her mücadelede bu devletin başı olarak yanlarında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız. Kardeşlerim bu millet size güveniyor, biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğinizin bilinmesini istiyorum. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de üç beş şuursuzun, üç beş hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi, jandarması, sahil güvenliğidir. Sizler bu aziz milletin evlatlarısınız. Kimseye aldırmadan, kimseye kulak asmadan temsil görevinizi, vakur ve sağduyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın bekası ve milletin bağımsızlığı için can veren şehitleri rahmetle yad ettiğini, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade ederek, yeni taşıtların huzura, güvene ve hayırlara vesile olmasını diledi.

HİZMETE ALINAN ARAÇLAR YENİ GÖREV YERLERİNE UĞURLANDI

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel, dua etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı yolculuklar. Allah yar, yardımcımız olsun." diyerek hizmete alınan 9 bin 200 aracı yeni görev yerlerine uğurladı.

Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.