Başkan Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’nda annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı.
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