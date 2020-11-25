Başkan Erdoğan: Arınç'ın sözleri bizi çok üzdü

25 Kasım 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:05

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantıda Erdoğan, Bülent Arınç’a açıklamalarının doğru olmadığını ilettiğini belirterek, “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, ‘Sen bizi daha çok üzdün. Yasin Börü ve Kürtlerin ellerinde kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz’ dedim” ifadesini kullandı.



Erdoğan’ın kurmaylarına Arınç’ın istifasının kendilerini üzdüğünü de söylediği öğrenildi.

AK Parti’nin 22 ve 23’ncü dönem milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın bir basına verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti’nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözleri MYK’da gündeme geldi.

ARSLAN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine, Erdoğan’ın bu sözlerin çok ağır olduğunu söylediğini belirterek, “Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Bizim Kürtlerle problemimiz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda Arslan’ın bu sözlerden dolayı oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.

REFORMLARDA KARARLIYIZ

Erdoğan toplantıda, Adalet Bakanlığı ve partisinde yürütülen reform çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan’ın “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” mesajını verdiği kaydedildi.