Başkan Erdoğan resti çekti: Tehdit sallıyorlar, biz tehdit mehdit dinlemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Biz milletimizle el ele verdik dayanışma içine girdik ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın kararlılığını da alkışlıyorum. Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur.

2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üreitimi başlayacak.

Yusufeli Barajı 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Yusufeli Barajı'nın 1 milyar 250 milyon liralık bir enerji sağlamasını bekliyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NA VE BATI'YA DOĞU AKDENİZ ELEŞTİRİSİ

"Doğu Akdeniz'de ABD varmış, Fransa varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orda bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? O devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız."

"Devlet binalarıyla, okullarıyla, ibadethaneleriyle muhteşem bir Yusufeli inşa ediliyor. Burada, her şeyiyle muhteşem bir şehir inşa ediliyor.

Biz dertli olduk, dağları deldik. Bu tüneller, viyadükler bunun için yapıldı. Konutların olduğu bölgede ağaçlandırma yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Projesinini bizzat incelediğim takip ettiğim bu süreçte, bütün yüklenici firmalar onlar da bize zorluk çıkarmadılar süreci başarılı bir şekilde idare ettiler.

Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz kararnameyle gideriyoruz. Bu gece bu kararnameyi imzaladım. Bu kararnameyle birlikte önümüz ve önünüz açılmış oldu."