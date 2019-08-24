Başkan Erdoğan resti çekti: Tehdit sallıyorlar, biz tehdit mehdit dinlemeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesi ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan,'(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'deki çalışmalar) Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
"Biz milletimizle el ele verdik dayanışma içine girdik ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın kararlılığını da alkışlıyorum. Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur.
"Doğu Akdeniz'de ABD varmış, Fransa varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orda bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? O devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız."
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