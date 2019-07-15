Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.

Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.

Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi.

Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi.