Başkan Erdoğan, Atatürk'ü anma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar önde perde olarak kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca ekonomik ve demokratik olarak sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor

Ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması için çalışmamız gerekiyor. Hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız.

Bize paramızla dahi akıllı bomba da vermediler. Biz şimdi akıllı bombamızı da üretiyoruz.