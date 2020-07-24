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Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii adına açılan Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından 'besmele' ile yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 07:32 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 07:32
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.

Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.

Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, İstanbul'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.

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