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Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Başkan Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 13:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti.

Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

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