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  • Başkan Erdoğan Ayder için tarih verdi: 2022'nin sonunda burası çekim merkezi haline gelecek
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Başkan Erdoğan Ayder için tarih verdi: 2022'nin sonunda burası çekim merkezi haline gelecek

Rize'de açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder. 2022'nin sonunda burası çekim merkezi haline gelecek. Kaçak yapıların yıkımı mutlaka olacak.' dedi.

16 Ağustos 2020 Pazar 13:19 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Ayder'deki çalışmalar hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz burayı iç ve dış turizme açmak. hedefimiz 2020 sonunda buradaki düzenlemeyi bitirmek. Havalimanının bitimiyle burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız olacak. uzungöl ile ilgili çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Bunların yıkımı olacak. Kimseyi mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut mağazaysa mağaza haklarını teslim edeceğiz."

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