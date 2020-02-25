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Başkan Erdoğan: Bu, Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap

Azerbaycan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir' dedi.

25 Şubat 2020 Salı16:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasında "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Siyasi noktada dayanışma zaten en üst düzeyde devam ediyor. Diğer alanlarda da bakanlarımız birbirleriyle dayanışma içerisindeler bunu daha da ileri götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz. Ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Şu anda bambaşka bir Azerbaycan göz önünde.

'NAHÇIVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI ELİNDEN ALANLARA BİR CEVAP'

Azerbaycan ekonomisinin geçtiğimiz yıl kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Bugün bakanlarımıza talimatları verdik yarından itibaren altyapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğalgaz akmaya başlayacak.'

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