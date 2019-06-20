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Başkan Erdoğan: Derdi verileri bir yerlere servis etmektir

Başkan Erdoğan Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
 
Bahçelievlerin tüm mahallelerindeki, semtlerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bahçelievler 31 Mart seçimlerinde de yüzde 50'lik oy oranıyla belediye başkanlığına Hakan Bahadır kardeşimi layık görerek bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. Desteğiniz, sevginiz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
 
Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam bedeli 393 trilyon lirayı bulan 13 ayrı eserin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
 
'CHP ADAYININ SİCİLİ BOZUKTUR'
 
Biliyorsunuz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız? İstanbulumuza layık bir belediye başkanı adayı ile seçime girelim istedik. CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham etmektedir. CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır, hukuki dilde yolsuzluk, usulsüzlüktür, siz bunu yaptınız. 
 
KİM ÇALDI BİZE SORMAYACAKSIN
 
Şimdi ne diyor bu şahıs kim çaldı diyor? Bunu bize sormayacaksın. Sandıkların tamamı sayılsaydı, bu pazar seçim yapmazdık. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Kasıtlı birleştirme tutanaklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler. 
 
"Daha mazbatayı almadan gidip Anıtkabir defterine belediye başkanı diye imza attı. Bu nasıl iş? Ve İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbata nihai mazbata değildir. Bunları ben yaşadım, iyi bilirim."
 
İBB'DE VERİLERİN KOPYALANMASI
 
"Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ"
 
İMAMOĞLU-KÜÇÜKKAYA GÖRÜŞMESİ
 
"Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar. Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor."
 
"Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek" 
 
"MISIR YÖNETİMİNE SESLENİYORUM"
 
"Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem" 
 

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