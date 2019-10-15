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Başkan Erdoğan: Yaklaşık bin kilometrekarelik alanı terör örgütünün işgalinden kurtardık

Başkan Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu: Başkan Erdoğan, 'Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.' dedi.

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Başkan Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuşTU.. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu zirve tarihi bir nitelik taşıyor. Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyasetinde ağırlığı artıyor. Konseyin BMGK ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüde olmasını istiyoruz.

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemler almalıyız. (Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.

"BİN KİLOMETREKARELİK ALAN TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI"

Suriye'de son 8 yılda yaşadıkalrımız bir terör örgütü ile diğerinin tasviye edilemeyeceğini göstermiştir. PKK/YPG'yi tasviye etmek için 9 Ekim'de önemli bir adım attık. Birinci amacı PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması. İkinci nedeni misafir ettiğimiz Suriyeli Arapların ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

Hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının kendi tercihleriyle evlerine dönmelerini temin edeceğiz.

Türkiye’nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.

YPG´li teröristlerin DEAŞ´lıları serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

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