Başkan Erdoğan Balıkesir'de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir mitinginde halka sesleniyor.

İşte başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz terörsitler Cudi'de gömüyoruz, Gabar'da gömüyoruz, Tendürek'te gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla beraber geziyor.

Dörtlü çete, bu dörtlü çete şimdi el ele vermişler omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri ne? AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz? Cumhur ittifakını nasıl çökerteceğiz? Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz? Bunlara Balıkesir'den Osmanlı tokadı atalım. Bu millet kararını vermiş.

Balıkesir'e iki üniversite kazandırdık. Hizmet mi? İşte buyurun hizmet. Sağlıkta Balıkesir'e sağlık tesisi kazandırdık. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyoruz.

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yolun varsa medenisin. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölmünün bir kısmını önümüzdeki ay açıyoruz. İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ile arasındaki mesafe kısalacak.