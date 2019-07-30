Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı 6 saat sürdü
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı 6 saat sürdü. Açıklama yapılması bekleniyor.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.
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