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Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı 6 saat sürdü

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı 6 saat sürdü. Açıklama yapılması bekleniyor.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.

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Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı 6 saat sürdü

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