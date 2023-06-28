Başkan Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris ilçesi Okluk Konukevi'nde partililerle kılarken, bayram namazı çıkışı partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait Okluk Konukevi'nde bayram namazını kıldı. Bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.