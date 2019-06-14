Başkan Erdoğan: Belediye başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış

Başkan Receo Tayyip Erdoğan, Tacikistan'a hareketi öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine yönelik hakaretleri ile ilgili de bir soru yöneltildi.

Başkan Erdoğan, ''Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur. Henüz bu devleti, protokolü tanımamış, affedilemez bir yanlışı yapmışlardır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak"