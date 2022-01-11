Başkan Erdoğan Beştepe'de açıkladı: Yeni bir döneme giriyoruz

11 Ocak 2022 Salı 20:36 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 21:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf olmuştur. 2008 yılından beri de bu listeye en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyoruz. Son olarak hüsnü hat sanatının da ilave edilmesiyle ülkemizin bu listedeki değer sayısı 21'e çıkmıştır. Geniş bir alana yayılan kültürel miraslarımızın tanıtılması, korunması, yaşatılması bakımından önemli gördüğüm bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Bugün 2021 ödülleri vesilesiyle bir arada olduğumuz yaşayan İnsanlar Hazineleri de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden biridir. Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenme geleneği bizim Ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor. Medeniyetimizde şehirler mabetleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun birikimiyle maneviyatını da yansıtan bir ayna hüviyetindedir. Baktığımız her yerde şehri meydana getiren maddi unsurların tamamının aslında manevi bir kalıptan çıktığını hissederiz.

İlim ve irfan ehli yanında zanaat ve ticaret erbabı da aynı manevi kaynaklardan beslenmiştir. İnsani tarafı iktisadi tarafından daha ön planda mekanlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Bizim dükkanlarımız elbette birer ticarethane, geçim kaynağıdır, ama daha önemlisi dilimizle doğruluk, elimizle cömertlik, ayağımızla yiğitlik erkanının yoludur. Ahilik kültürüyle yetişen insanlar bir taraftan maharetlerini sergileyerek zanaatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran değerleri yaşatıyor, geleceğe taşıyor.