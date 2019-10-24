Başkan Erdoğan, Beştepe'de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuşuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu an Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisinde. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak buna sessiz kalamayız. Sınırımız taciz ediliyorsa gereğini yaptık, yapacağız.

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz.