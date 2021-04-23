23 Nisan 2021 Cuma 21:43 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 22:22

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

İki liderin hazirandaki NATO zirvesinde görüşme kararı aldığı belirtildi.

Biden'ın Erdoğan'a ikili ilişkileri geliştirme isteğini ilettiği ifade edildi.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinde, iş birliğinin genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili yönetimi ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.