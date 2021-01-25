AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti'nin kongre süreçlerinin, millet ile birlikte ifa ettikleri demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, bu dönem salgın sebebiyle kongreleri oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider yol gizli gizli" diyen aşığın dediği gibi kalplerinin daima bir ve beraber olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Siyasi partiler, özellikle bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan yeni bir enerji demektir. Bugün Denizli'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Mersin'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Uşak'ta salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Dolayısıyla bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacaktır."

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde, Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız. İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.

Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 83 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz."

Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek, teşkilatlara şöyle seslendi:

"Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Sizler, teşkilatlarda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum."

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinin, "ülkenin her karış toprağında, her insanın hayatında karşılığı olan bir hakikat" olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Hamdolsun eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesinin hiç olmadığı kadar yükseltirken, dünyaya bakışını genişlettik. Milletimizin AK Parti'yi girdiği 15 genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının tamamında birinci yapmasının gerisinde işte bu gurur tablosu vardır. Üstelik tüm bu başarıları, vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin, ülkemize husumet besleyen nice çevrelerin tuzaklarına, saldırılarına, engelleme gayretlerine rağmen elde ettik."

- "ŞU ANDA CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin uzun iktidar döneminin her safhasında karşısında bir siyasi muhalefet bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri, bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak, kimi zaman darbecilere göz kırparak, kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir. Hatta işi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir.

Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum; acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP'de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler."

- "ÜLKEMİZİN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Erdoğan, her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi olduğunu kaydederek, "Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz." dedi.

Demokrasilerde muhalefetin alternatif programları, projeleri, vizyonuyla iktidarı ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'de bırakın böyle derinlikli bir misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk. İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır. Rabbimden bu kadroya büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa şerefini bahşetmesini niyaz ediyorum. Bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." müjdesini verdi.

Erdoğan, bugün konut teslim törenleri için geçen yıl depremin meydana geldiği Elazığ'a gideceğini belirterek, "AK Parti iktidarının, şu andaki hükümetimizin ne denli işinde sabitkadem olduğunu ne denli işlerini süratle yerine getirdiğini, aç açık kimseyi bırakmadığını işte bununla ispat ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Denizli, Mersin, Uşak'ta kongrelerin düzenlendiği salonlara ayrı ayrı bağlandı.

Bu bağlantılardaki konuşmasında da ana kademe, kadın ve gençlik kollarının ayağa kalkmasını isteyerek salondakileri selamlayan Erdoğan, yeni görev alanlara "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak başarılar diledi. Söz alan il başkanları da kısa bir selamlama konuşması yaptı.