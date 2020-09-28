Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

28 Eylül 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:09

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda kararlılıklarını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İngiltere'nin Doğu Akdeniz konusunda dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesinin, diyalog ve iş birliği çabalarını desteklemesinin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonucu başlayan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin barış ve istikrarı için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.