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Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

  • AA
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Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Bosna Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek'in 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına Bosna-Hersek halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

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