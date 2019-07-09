Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te
Başkan Erdoğan Srebrenitsa soykırımı anısına düzenlenen törene katıldı
Başkan Erdoğan Srebrenitsa soykırımı anısına düzenlenen törene katıldı.
Başkan Erdoğan Srebrenitsa soykırımı anısına düzenlenen törene katıldı.
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