Başkan Erdoğan: Bunun acısını mutlaka çekecekler Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ABD'ye terör örgütü YPG uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan:' Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.' dedi.