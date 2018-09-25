Başkan Erdoğan: Bunun acısını mutlaka çekecekler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ABD'ye terör örgütü YPG uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan:' Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.' dedi.
Suriye'deki gelişmeler karşısında aktif bir tutum içindeyiz. Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib Çatışmasızlık Bölgesi'ne yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik.
Hedefimiz Münbiç'ten başlayarak Suriye sınırındaki toprakları teröristlerden temizlemektir
ABD'YE YPG UYARISI: BUNUN ACISINI MUTLAKA ÇEKECEKLERDİR
Teröristlere on binlerce TIR silah yardımı yapanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekecekler.
Gelin Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Ukrayna, Libya gibi fiili, Balkanlar, Kafkasya, Doğu Akdeniz gibi potansiyel sorun alanları için daha samimi çabalar ortaya koymalıyız. Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini silahlı yöntemlerden almıyor.
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