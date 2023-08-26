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Başkan Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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