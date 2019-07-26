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Başkan Erdoğan: Çiftçilerimize bayramdan önce 1 milyar 200 milyon lira desteği ödeyeceğiz

Başkan Erdoğan Geleneksel Hasat Bayaramı etkinliğinde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuşuyor.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
 
Deneme sürüşünü yaptığımız ilk yerli elektrikli traktörümüz seri üretime hazır.
 
Yağlı tohum ve hububatta beklenen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce vereceğiz.
 
Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız.
 
Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.
 
Tarım sektörümüzü dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik.
 
2002 yılında yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız 213,4 milyara ulaştı.
 
2018 yılında tarımda dış ticaret fazlası 5 milyar dolar gibi çok önemli bir rakama ulaştı.

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