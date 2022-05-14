Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi: Alım fiyatına yüzde 75 artış

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerini de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

TABAN FİYAT 6,70 TL OLDU

Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR MÜJDE DAHA

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB'nin kamulaştırması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası ile birlikte bu organize sanayi bölgemizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceklerine inanıyorum."