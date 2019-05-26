Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

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Başkan Erdoğan, Çiğdem Nişancı'ya taziyelerini iletti

Erdoğan, haber takibi sırasında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'ya taziyelerini iletti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
 
Erdoğan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla aradı.
 
Nişancı'ya başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulkadir Nişancı'nın hem vefatı hem de bulunma sürecinin uzunluğu dolayısıyla üzüntü yaşadığını belirtti.
 
Erdoğan, çocuklarını da sorduğu Çiğdem Nişancı'ya herhangi bir sıkıntı ya da isteği olması durumunda yanlarında olduğunu ifade etti.
 
Çiğdem Nişancı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.
 
Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu acı ve zor günlerinde yanlarında olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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