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Başkan Erdoğan, cinayete kurban giden Pelin'in acılı ailesiyle görüştü: Bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aileyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini sunarak 'Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz' dedi.

IHA10 Ekim 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, cinayete kurban giden Pelin'in acılı ailesiyle görüştü: Bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Pelin Karaca, aynı zamanda eski komşuları olan evli ve çocuk sahibi A.U. tarafından öldürüldükten sonra Uşak'ı Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülmüştü. Olayı öğrenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Ataseven, İzmir, Aydın, Manisa Kadın Kolları başkanları, Manisa AK Parti İl başkanı Salih Hızlı, Alaşehir İlçe başkanı Fedai Kozan ve partililerin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Keşir ve beraberindekiler Pelin Karaca'nın annesi Nihal ve baba Nuh'a baş sağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ACILI AİLEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Anne Nihal'in, "Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine, Başkan Keşir anne Nihal Dönmez'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabbim yar yardımcıları olsun inşallah. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Nihal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kızımın en büyük hayali sizinle görüşmekti. Alaşehir'e gelin, evime de misafir olun" dedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Keşir, "Manisa - Alaşehir'de Pelin Kızımızın ailesini ziyaret ettik. Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun süredir kayıptı. Kayıp olduğu süreçte de vekillerimizin olaydan haberdar olduğu ve o kayıp arama sürecinde de bizzat takip ettiklerini biliyorum. Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu adli tıpta işlemler devam ediyor. Bizde ailenin yanında olalım diye buradayız. Zanlı yakalandı. Hukuki olarak son yıllarda özellikle kadına karşı işlenen cezalarını iki kat artırmıştık. Bu gün Cumhurbaşkanımız meclis kürsüsünde konuşmasında ifade etti. Daha da caydırıcı olmasıyla ilgili 22-23 yıldır verdiğimiz mücadeleyi daha da artırmakla ilgili. Bir tek kadının, kızın canının yanmaması bir tek annenin göz yaşı dökmemesi ilgili ne gerekiyorsa, özellikle kısa süreli cezaların ağırlaştırılmış olmasıyla ilgili zaten MYK toplantısında da talimatlar olmuştu ve çalışmalar başladı" dedi.

Başkan Keşir ve beraberindekiler görüşmenin ardından evden ayrıldı.

  • Pelin Karaca
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kadın cinayeti

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