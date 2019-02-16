Başkan Erdoğan'dan Çipras'a: Minaresiz cami mi olur?

AK Parti'nin Edirne mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile geçen diyaloğu anlattı. Çipras'ın camiyi tam açamadığını söyleyen Erdoğan, Batı Trakya'da 'Türk' ismine dahi tahammül edilemediğini sözlerine ekledi.

"RUHBAN OKULU İSTİYORSUNUZ. GELİN FETHİYE CAMİİ'Nİ AÇALIM"

Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı son görüşmede de bu konuyu aktardığını belirten Erdoğan, "Dedim ki; 'Bizden bir şeyler istiyorsunuz, Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki gelin bizim Fethiye Camisi'ni açalım.' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Ama dedim, 'minaresi niye yok? Kilise, çan kulesi olmadan olur mu?' Biz diyoruz ki 'çan kulesiyle mi yapacaksın, gel yap.' Bizim derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bunun özelliği ne ise öyle yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Semaya yükselen minarelerdir. Diyor; 'Muhalefet beni eleştiriyor'. Biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz, istedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Türk, Türk... Ama bizim hiç böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan. Çünkü biz bu noktada düşünce özgürlüğünden yanayız. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. Biz, düşünce, inanç, eğitim-öğretim özgürlüğüyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.