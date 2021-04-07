07 Nisan 2021 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Meclis gündemi zaten yoğun. Pek çok yeni konu komisyonlar ve Genel Kurul'da bizleri bekliyor. Yeni anayasa sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis ve grubumuza önemli görevler düşecektir. Bugün de Meclis'in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini hem Meclis'te hem illerimizde sizlerle birlikte sağlayacağız. 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.

"EMEKLİ GENERALLERİN MERKEZİNDE CHP VAR"

Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak, darbecinin emeklisi/muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi, orasının takdirini milletime bırakıyorum. Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.

Bundan sonra bu işin hesabını vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpası ile getirilen bu zata, darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

"HIZINI ALAMAYARAK BİLİM KURULU'NA BİLE SALDIRDI"

Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden olan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu üyelerimize kadar, bugüne kadarki hizmetleri içinde ben şahsım, ailem, grubum ve milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun 1 dakikalık şov uğruna bunca emeğin silinip atmasının takdirini ben sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bırakıyorum. Rabbim ülkemizi bu zihniyetin yol açacağı tahribattan muhafaza eylesin diyorum. Sizin örnek gösterecek bir eseriniz, dikili bir ağacınız dahi yok. İstanbul'da ne yapmışsak onları sahiplenmeye çalışıyorlar. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın bu olup bitenleri ibretle takip ettiğine, hak ettikleri cevabı vereceklerine yürekten inanıyorum.

"ÜLKE İŞGAL EDİLSE BUNLAR KEYİFLE KADEH KALDIRACAK KADAR ÜLKESİNDEN NEFRET EDER HALE GELMİŞTİR"

En tehlikeli yalan, içine doğruların karıştırıldığı yalandır. CHP Genel Başkanı da doğruluğunu yanlışlığını bilmediğimiz küçük ve istisnai örnekler üzerinden yanlış, yıkılmış bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınının hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini gayet iyi biliyoruz. Terör örgütleri ile geniş cephede mücadele verirken ülkemizi kalkındırma mücadelemizi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin dizlerinin üstüne çökmüş bir ülke haline gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler olduğunu zaten görüyoruz. Bunlar Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir.

"19 YILDIR OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YARIN DA BİZ YAPACAĞIZ"

Umdukları görüntüler ortaya çıkmayınca kendi kendilerini gaza getirerek, çarpıtmalarla kurulu Türkiye fotoğrafı çizmek için yırtınıyorlar. Türkiye böyle bir muhalefet tarzını hak etmiyor. Bu ülkede, tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da yine biz derman olacağız. İş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimize biz çözüm bulacağız. Ekmek teknesini çevirmekte zorlanan her esnafımızın, sanatkarımızın önünü bugün de yarın da biz açacağız. Tarihimizin en kapsamlı sosyal destek mekanizmalarını bugün de yarın da biz işleteceğiz.

DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR VE FAİZ MESAJI

Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil. Enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız. 2002'de bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken bu oranı geçen sene yüzde 11,1'e düşürdük. 2002'de her 100 liranın 87 lirası faize giderken, 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bu rakamı çok daha azaltacağız. Mali disiplin borçlanma rakamlarına da yansıdı. Bankacılık sektörüne de özel bir parantez açmak istiyorum. 2002 yılında sağlıksız yapısı ile ekonomi üzerinde ciddi bir yüke dönüşmüştü. Bugün bankacılık sektörümüz finansmana erişimin kesintisiz devamı ile büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESNAF AÇIKLAMASINA TEPKİ: SEN NE ZAMAN DOĞRU SÖYLEYECEKSİN YA!

Kılıçdaroğlu dün bir rakam vererek esnaf ve zanaatkarları bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın telkin yaptığını, işini terk ettiğini söyledi. Kim söyledi Kılıçdaroğlu... Peki hakikati ifade ediyor mu? Hayır. 365 bin esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Ya Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın ya? Rakamlar ortada, bak bu benimkiler kişisel değil. Seninkiler kişisel. Esnafımızın derdini, sıkıntısını dile getirmek başka şeydir, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şeydir. İki rakamı birlikte söylese saygı duyarım. Maliyeci ya. Birini gizleyince kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çare kalmıyor.

"KILIÇDAROĞLU SENİN SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞUN DÖNEMDİ, ÇOCUĞU REHİN ALDILAR"

Bugün Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde olan Okmeydanı SSK Hastanesi'nde benim bir dava arkadaşımın eşi doğum esnasında rahmetli oldu. Çocuğu vermediler ya. Rehin aldılar. Ödeme yapılmadı diye bunu yaptılar. Bay Kemal senin SSK Genel Müdürü olduğun dönemdi ya. Sen bu ülkede bunları yapmış bir adamsın. Bu millet senin cemaziyülevvelini çok iyi biliyor. Bütün arkadaşlarım, bunları belgeleri ile bilmeyenlere anlatacak. Anlatalım ki milletimiz gerçekleri öğrensin.

EMEKLİ AMİRALLERE: EMİRLERİ KENDİ BAŞKOMUTANLARI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ALIYORLAR, İMZAYI ATAN O

Erdoğan 'Mavi Vatan' için mücadele veren amiralleri ve askerlere teşekkür etti. Erdoğan, 'Emeklileri bu işlere karıştırmayalım, onlar dahil değil' dedi.

Bu emekli amiraller emirleri kendi başkomutanları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar. İmzayı atan o. Önce onu temizlemesi lazım. Temizlenmedikten sonra kurtulamaz. 15 Temmuz gecesi ne yaptın ettin, kaçtın. Ama şimdi kaçacaksın, biz kovalayacağız.

"ONLAR BİZE LEKE OLUR"

Mavi vatanını korumak için denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum. Tabii bu emekli amiraller falan bu işin dışında. Onları karıştırmayalım, bize leke olur. Bu emekli amiraller talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'dan alıyor. 15 Temmuz gecesi ne yaptın yaptın, kaçtın Bakırköy'e gittin ama şimdi kaçacaksın, kovalayacağız.

AZERBAYCAN MESAJI

Dağlık Karabağ'da süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimize destek olduk.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. ÇED raporu 200'den fazla bilim insanı, medya, kurum ve kuruluşun katkısı ile tamamlandı. Kanalın iki yakasında 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Bu İstanbul'daki depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz.