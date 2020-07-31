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Güncel

Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

31 Temmuz 2020 Cuma 08:56 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 08:56
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