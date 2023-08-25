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Başkan Erdoğan cuma namazını Bitlis'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bitlis Eren Üniversitesi Memduh Eren Camisi'nde kıldı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 13:45 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan cuma namazını Bitlis'te kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri ve açılış programı için geldiği Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e geçti.

Erdoğan, cuma namazını Bitlis Eren Üniversitesi Memduh Eren Camisi'nde kıldı.

Camide cuma hutbesini, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da cuma namazını Memduh Eren Camisi'nde kıldı.

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