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Başkan Erdoğan, cuma namazını Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı.

AA26 Şubat 2021 Cuma 15:08 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 15:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.

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