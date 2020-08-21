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Başkan Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 14:25 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 14:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı.

Erdoğan'ın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

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