Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbul'umuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum
Göztepe’de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum
Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır
Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik
Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir
Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz
Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir
Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor
Maskesiz dolaşmayalım diyoruz, aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz
Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için salgın musibetinin üstesinden hep birlikte gelmeliyiz
Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz
Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmeye kararlıyız
Karşımızdakiler kendilerini Türkiye’den büyük görüp doğal haklarımızı gasp etmeye çalışıyor
Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar
Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız