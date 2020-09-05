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Güncel

Başkan Erdoğan: Dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi ve askeri güce sahip olduğumuzu anlayacaklar

Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar' dedi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:18
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Başkan Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbul'umuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Göztepe’de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır

Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik 

Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir

Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır

Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir 

Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor

Maskesiz dolaşmayalım diyoruz, aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz 

Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için salgın musibetinin üstesinden hep birlikte gelmeliyiz 

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır  

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmeye kararlıyız 

Karşımızdakiler kendilerini Türkiye’den büyük görüp doğal haklarımızı gasp etmeye çalışıyor 

Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar

Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız

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