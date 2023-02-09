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Başkan Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine geçti. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bildi aldı.

" HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

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