Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle dün alelacele Türkiye’ye gönderdiği Başkan Yardımcısı Mike Pence’i Külliye’de kabul etti, Türkiye’nin taleplerini tek tek sıraladı. ABD geri adım atınca Erdoğan ve Pence, anlaşmanın detaylarının belirleneceği heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Pence kritik görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Başkan Erdoğan’ın dirayetli liderliği sonucunda Türkiye’nin istediklerini aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir” dedi.

KABUL ETTİLER

Güvenli bölge tesisi konusunda ABD ile bir sonuca varılamadığı için Barış Pınarı Harekatı’na başlandığını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, “Amacımız, bölgenin teröristlerden temizlenmesiydi. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul ediyor. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu” diye konuştu.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte herkesle bu alandaki iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

“Diğer taraftan YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bugün bir kere daha teyit ettik, vurguladık.” ifadesini kullandı.

120 SAAT SÜRE VERİLDİ

Görüşmede, iki NATO müttefiki olarak, iki ülke arasındaki dayanışmanın kayda geçirildiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz, sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Güvenli bölgeden terör unsurları tamamen çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır ve daha sonra biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra, yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.”

RUSLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:”Bizim amacımız nedir? Sizin de söylediğiniz gibi 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Münbiç ve bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz ve önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için hangi adım gerekiyorsa bunu da atacağız.”

SİLAHLAR TOPLANACAK

YPG’nin geri çekilmesinin silahları bırakacağı anlamına gelip gelmediğine yönelik bir soruya Bakan Çavuşoğlu, “Burada sadece YPG’lilerin çekilmesi değil, YPG’lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. Yani silahların alınması, tahkimatlar ve yine muharip mevzilerin kullanılmaz hale getirilmesi gibi detaylar da var” yanıtını verdi.

TAAHHÜT YOK

Kobani ile ilgili de Çavuşoğlu, “Pence’in söylediği gibi ‘Biz oraya girmeyeceğiz ya da bir şey yapmayacağız’ gibi bir şey konuşulmadı. Onların söylediği şu; ‘artık orada Ruslar ve rejim var, onu siz de Ruslarla görüşürsünüz.’ dediler. Yani bizim herhangi böyle bir Kobani ve başka bir taahhüdümüz olmadı” dedi.